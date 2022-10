Tantissime emozioni hanno accompagnato la seconda edizione della Ciclostorica di FIAB

Ravenna, quest’anno denominata “La Divina”, che si è svolta ieri tra Ravenna e Cervia.

Domenica mattina si sono ritrovati in più di 200 nel suggestivo piazzale Maffei lungo il porto canale di Cervia e sotto un cielo perfetto e praticamente estivo, il fiume di ciclostorici, con bici d’epoca e abbigliamento in tono, ha pedalato lungo il percorso tra pineta e centri storici, toccando angoli di natura e siti di interesse turistico di grande bellezza. Emozionante la partenza, con l’inno nazionale suonato da Luciano Cascioli e Marina Castagnari e cantato da tutti i presenti, emozionante la presentazione delle bici storiche partite in “pole position”, emozionante l’arrivo a Cervia con la premiazione.

L’edizione di quest’anno è partita da Cervia ed è arrivata fino a Ravenna in Piazza San Francesco dove è stata fatta la prima sosta. Qui, dopo aver transitato con bici condotte a mano nella Cripta Rasponi, i partecipanti hanno ripreso il tour per rientrare a Cervia dove c’è stata la premiazione. Questa di Ravenna-Cervia era infatti la tappa conclusiva del Giro d’Italia d’Epoca 2022. Rispetto alla precedente, l’edizione di quest’anno si è arricchita di una bellissima mostra mercato e di altri eventi collaterali e ha visto la partecipazione di Michela Moretti Girardengo, Presidente del Giro D’Italia D’Epoca. Qualche foratura e qualche asperità lungo il percorso, tutto prontamente risolto grazie ad una efficientissima assistenza tecnica, non hanno intaccato la festa e hanno anzi davvero ricreato lo spirito che era il ciclismo dei nostri avi.

Un tale successo è frutto del lavoro di FIAB Ravenna e dei suoi volontari, ma anche del sostegno importante degli enti, sia pubblici sia privati, che continuano a credere in questo nostro progetto di valorizzazione del turismo slow che diventa valorizzazione del nostro territorio e delle sue eccellenze.

Per questo ringraziamo il Consorzio di Bonifica della Romagna, la BCC ravennate forlivese e imolese, RavennAntica, la Coldiretti, la Confcommercio, la Confesercenti, Slow Food, Trail Romagna, Confartigianato, COOP Alleanza 3.0 e tutti coloro che ci hanno supportato. Un ringraziamento particolare va infine ai Comuni di Ravenna e Cervia che ci affiancano con fiducia in questa come in tante altre nostre iniziative. Coltiviamo il sogno, che si fa sempre più concreto, di essere all’inizio di una storia di ciclismo storico anche per la nostra città e che diventi una iniziativa caratterizzante del nostro territorio. E quindi, arrivederci al prossimo anno.