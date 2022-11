“È iniziata ad ottobre la nuova campagna associativa di FIAB Italia.

Il messaggio di quest’anno è che, oggi più che mai, scegliere la bicicletta è la vera soluzione energetica e climatica, che ci consente di contribuire in prima persona alla sfida della crisi ambientale.

Chi ha a cuore la salute delle persone e dell’ambiente sceglie la bici per gli spostamenti quotidiani come il casa-scuola, il casa-lavoro dove possibile, fare la spesa nei negozi di prossimità.

Tutto questo utilizzando uno strumento accessibile a tutti, economico e sostenibile. A ciò si aggiungono i vantaggi dell’essere socio FIAB: assicurazione RC per danni a terzi provocati in bicicletta in tutta Europa, escursioni con la nostra sezione locale di Ravenna oppure con con quelle organizzate da qualsiasi Associazione Federata a Fiab Italia, viaggi in bicicletta e gite FIAB pubblicate su Andiamo in bici e BICIVIAGGI Fiab, in ITALIA e all’ ESTERO, per un turismo veramente alternativo, sconti su tantissime strutture ricettive, negozi di bici, musei, compagnie di trasporto e tour operator.

Aspettiamo tutti, soci, simpatizzanti, amici, sabato 12 in Piazza Einaudi a partire dalle 15.30.

Presso il nostro gazebo ci saranno materiale informativo, i nostri gadget, una bella bici storica, la nostra biciofficina per l’attività formativa che ormai da anni conduciamo presso le scuole, una bici da turismo che offre lo spunto per sognare progetti personali di turismo diverso e sostenibile.

Per completare la giornata con noi, abbiamo come sempre la pedalata del sabato che ci porterà in campagna ad ammirare lo spettacolo autunnale del foliage e dei suoi unici colori. Il ritrovo e la partenza sono in Piazza San Francesco alle ore 8.30 davanti agli uffici del Turismo.

Il percorso è facile, di 55Km su asfalto e sterrato ed il rientro a Ravenna è previsto per le ore 12:30.”