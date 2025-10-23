E’ in arrivo a Ravenna il weekend dedicato a ‘La Divina’, la manifestazione ciclostorica giunta alla quinta edizione. Si tratta della quindicesima e ultima tappa del Giro d’Italia d’epoca, dedicato agli appassionati del cicloturismo e del ciclismo storico. Oltre 150 ciclisti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero percorreranno le vie del territorio ravennate sulle loro bici, da corsa e non, rigorosamente realizzate prima del 1987 e indossando abbigliamento ciclistico ‘vintage’.

Ricco il programma del fine settimana, che parte venerdì 24 ottobre, con una pedalata vintage realizzata in occasione dell’apertura di Giovinbacco. Su iniziativa della Fiab Ravenna, che organizza ‘La Divina’, i ciclostorici si ritroveranno alle 19 in piazza San Francesco per recarsi poi in piazza del Popolo per un brindisi e quindi percorreranno le strade di Ravenna, per poco più di 10 chilometri, sulle loro bici d’epoca. Sabato 25 poi, alle 10 aprirà in piazza San Francesco il villaggio della ‘Divina’ con stand a tema e dalla stessa piazza, alle 14.30, partirà la pedalata di 25 km ‘Sulle tracce di Garibaldi’ che, prima di fare tappa al Capanno Garibaldi, sosterà al Bike Park del Candiano partecipando alla cerimonia del taglio del nastro dell’importante struttura ciclistica. Al ritorno a Ravenna saranno premiate le bici e gli abbigliamenti più eleganti; seguirà un aperitivo

Domenica 26 sarà la giornata clou de ‘La Divina’. I ciclostorici si schiereranno in piazza San Francesco alle 9, con partenza fissata alle 9.30. Due i percorsi previsti: uno da 35 km, che si snoderà lungo la ciclabile del mare, pialassa Piomboni, Marina di Ravenna, diga foranea sud, Parco marittimo, Punta Marina e ritorno a Ravenna; il secondo di circa 70 km, vedrà i ciclostorici, seguire nella prima parte lo stesso percorso per toccare poi Lido Adriano, Lido di Dante, la pineta fino a Milano Marittima, Cervia (con ristoro di metà percorso), lungomare di Cervia, Lido di Savio, Lido di Classe, Pineta, Parco Primo Maggio, Classe e arrivo in piazza San Francesco. La manifestazione si concluderà alle 15 con le premiazioni.