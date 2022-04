Questo mercoledì 6 aprile si conclude il progetto che FIAB Ravenna ha dedicato alla figura di Dante nella ricorrenza dei 700 anni dalla sua morte. La nostra idea ha voluto coniugare cultura, sport e amore per l’ambiente ed è iniziata nell’ottobre del 2020 con l’incontro con FIAB Foligno, un incontro che ha valorizzato il fil rouge culturale che accomuna le due città: Ravenna, città dove Dante ha trascorso gli ultimi anni della sua vita, Foligno, dove fu stampata la prima edizione della Divina Commedia.

All’arrivo la delegazione di FIAB Ravenna è stata accolta da FIAB Foligno che ha omaggiato del dono offerto dall’Amministrazione Comunale di Ravenna. A giugno 2021 ci siamo recati a Verona con un week end cicloturistico a cui hanno partecipato più di trenta soci. A Verona c’è stato l’incontro con la FIAB locale.

Anche in questo caso, la storia delle due città si è intrecciata nel tempo sia per la figura di Dante che per le vicende della famiglia ravennate da Polenta. Anche in quella occasione la FIAB locale, nella persona del suo Presidente Corrado Marastoni, ha ricevuto il nostro dono da consegnare all’Assessore al Turismo del Comune di Verona.

L’uscita di mercoledì prossimo percorre la storica ciclovia che unisce Ravenna e Firenze e che FIAB Ravenna promuove da anni come “Itinerario delle due Capitali”, un percorso che collegala Romagna con la Toscana, sulle tracce di Dante, passando dai tesori Fiorentini ai tesori Bizantini, attraverso l’Appennino seguendo l’itinerario antico.

All’arrivo la delegazione di FIAB Ravenna sarà accolta da FIAB Firenze che omaggerà del dono offerto dall’Amministrazione Comunale di Ravenna. Ringraziamo l’Amministrazione di Ravenna che con gli Assessorati Turismo e Sport ci ha supportato in tutta questa iniziativa, aiutandoci a valorizzare, come sempre nelle finalità di FIAB, percorsi alternativi e apprezzati dal punto di vista naturalistico e culturale.

Tutti i dettagli sono anche sul nostro sito www.fiabravenna.it