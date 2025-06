“Che tu sia un ciclista esperto o un amante delle passeggiate su due ruote, ti aspettiamo per condividere un messaggio di speranza e fratellanza”. FIAB Faenza ed Emergency Gruppo di Faenza insieme per un evento di solidarietà e riflessione: una pedalata inclusiva e significativa, dedicata alla Pace.“Che tu sia un ciclista esperto o un amante delle passeggiate su due ruote, ti aspettiamo per condividere un messaggio di speranza e fratellanza”. “Ruote di Pace – Una pedalata da Faenza a Tebano”

Quando: Martedì 1 Luglio 2025

Programma:

Ore 17:00 – Ritrovo a Faenza in piazza San Francesco (Banchetto)

Ore 17:15 partenza della pedalata per la Pace

Ore 18 circa passaggio e breve sosta al “ Mulino Scodellino di Castel Bolognese”

Ore 19 arrivo a Tebano e cena per chi vuole (Banchetto)

Ore 20:30 ripartenza verso Faenza

Rientro a Faenza (fine gita)