Fino all’8 gennaio 2023 prosegue Prodigy Kid, un’ampia mostra degli artisti Francesco Cavaliere e Leonardo Pivi completata da straordinarie opere provenienti dal Museo Archeologico di Napoli e, per la prima volta a Ravenna, da un disegno di Leonardo da Vinci proveniente dalla Biblioteca Ambrosiana di Milano. Molti eventi caratterizzeranno le ultime settimane di mostra.

Giovedì 22 dicembre dalle ore 17.00 fino alle ore 19.00 due azioni performative caratterizzeranno la serata del MAR: la prima 8 vènti Xilema Solari performance di Francesco Cavaliere e l’installazione sonora VERNASCACADABRA di Invernomuto. L’iniziativa è a cura di Xing – organizzazione culturale che promuove la cultura contemporanea in chiave interdisciplinare con base a Bologna. L’istallazione sonora VERNASCACADABRA sarà fruibile fino alla conclusione della mostra.

Anche per il finissage di Prodigy Kid, previsto l’8 gennaio 2023, Francesco Cavaliere e Leonardo Pivi animeranno le opere del secondo piano espositivo con una performance.

Prosegue anche l’iniziativa Natale al MAR, libri d’arte in dono. Ogni visitatore del museo riceverà un libro d’arte in omaggio. Si tratta di pubblicazioni e cataloghi relativi alle mostre che sono state realizzate nel corso del tempo e che hanno segnato storia, percorsi e identità del museo. Un’occasione unica, un regalo tutto da sfogliare in cui la bellezza di immagini e parole si fondono nella condivisione delle emozioni.

Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania ai bambini in visita verrà regalata una pubblicazione realizzata dalla sezione didattica del MAR.

Per i più piccoli e le loro famiglie, inoltre, sabato 7 gennaio alle ore 16.00 l’ultimo appuntamento Genitori&Bambini durante il quale, partendo delle suggestioni delle opere viste in mostra potranno divertirsi con un originale laboratorio didattico sul tema della diversità e dei mostri per esprimere creativamente intuizioni ed emozioni. Ogni bambino realizzerà il proprio ‘mostro’ con caratteristiche uniche e specifiche per ciascuno, ognuno con i suoi lati più spaventosi ma anche insospettabili poteri e qualità, giocando con l’arte e la creatività e con la tematica del mosaico contemporaneo.

Anche per il pubblico adulto diverse proposte animeranno gli ultimi giorni di mostra: 3 appuntamenti di visita guidata venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 gennaio alle ore 16.30 su prenotazione.

Il MAR durante le festività natalizie sarà aperto regolarmente tutti giorni tranne il 25 dicembre.

Genitori&Bambini al Museo

sabato 7 gennaio ore 16.00

€ 5 bambini € 6 adulti ingresso, visita animata, laboratorio dai 5 anni

Prenotazione obbligatoria

Visite guidate per gli adulti:

venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 gennaio alle ore 16.30

€ 12 a partecipante

Prenotazione obbligatoria

Orari

martedì – sabato 9:00 – 18:00

domenica e festivi 10:00 – 19:00

chiuso il lunedì e 25 dicembre

La biglietteria chiude un’ora prima

Aperture festive

26 dicembre 2022, 1 gennaio,

6 gennaio 2023

Aperture speciali

2 gennaio 9:00 – 18:00

Ingresso

€ 8 intero

€ 6 ridotto

€ 5 studenti, Accademia, Università

e insegnanti