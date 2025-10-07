Festival musicale il 9 e il 10 ottobre al Clan Destino di Faenza. Festival Modulare il titolo dell’iniziativa che vedrà sul palco del locale di Viale Baccarini artisti provenienti da Germania, Australia, Francia e ovviamente Italia. Per ogni serata saranno due le esibizioni in programma.
GIOV 9 OTTOBRE
*CHRIS IMLER _[DE]
Vecchio agitatore di balere teutoniche sempre con il suo sorriso dorato, sempre in fuga dalla realtà, non finisce mai di stupirci, e di farci scuotere.
I suoi pezzi semplici ma graffianti sono il frutto di tanta esperienza sul campo ma soprattutto di una vera, sanguigna attitudine e dote naturale.
GIOV 9 OTTOBRE
*THE EMPTY THREATS_[AUS]
The Empty Threats australiani, giovani, combinano l’urgenza degli elementi di sperimentazione del moderno Post Punk con il Noise e la sensibilità del rock australiano degli anni ‘80 planando su un suono decisamente autentico.
VEN 10 OTTOBRE
*WINTER FAMILY _[FR]
Il duo formato da Ruth Rosenthal e Xavier Klaine, sviluppa da circa quindici anni un universo davvero unico, alternando sonorità punk sintetiche e preghiere droniche di una società sull’orlo del baratro.
Nutriti dal metal e dalla musica
barocca, dal teatro multidisciplinare e dalla cultura afroamericana,
continuano a tracciare un percorso singolare, difendendo un discorso
radicale pienamente consapevole delle proprie contraddizioni. Si esibiscono in tutto il mondo con una musica minimale, oscura, politica e abrasiva, sospesa tra magia, caos e malinconia.
VEN 10 OTTOBRE
*ADRIANO CAVA_[IT]
Ricercatore indipendente, compositore e sound maker di base a Torino. Ha pubblicato per La République des Grages, Second Sleep e Union Editions, esplorando computer music, pratiche elettroacustiche ed improvvisazione. Dal vivo, con il progetto mikrokosmos, intreccia field recording, processamenti spettrali e melodie frammentate diffuse da un sistema multispeaker a basso volume