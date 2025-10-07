Festival musicale il 9 e il 10 ottobre al Clan Destino di Faenza. Festival Modulare il titolo dell’iniziativa che vedrà sul palco del locale di Viale Baccarini artisti provenienti da Germania, Australia, Francia e ovviamente Italia. Per ogni serata saranno due le esibizioni in programma.

GIOV 9 OTTOBRE

*CHRIS IMLER _[DE]

Vecchio agitatore di balere teutoniche sempre con il suo sorriso dorato, sempre in fuga dalla realtà, non finisce mai di stupirci, e di farci scuotere.

I suoi pezzi semplici ma graffianti sono il frutto di tanta esperienza sul campo ma soprattutto di una vera, sanguigna attitudine e dote naturale.

GIOV 9 OTTOBRE

*THE EMPTY THREATS_[AUS]

The Empty Threats australiani, giovani, combinano l’urgenza degli elementi di sperimentazione del moderno Post Punk con il Noise e la sensibilità del rock australiano degli anni ‘80 planando su un suono decisamente autentico.

VEN 10 OTTOBRE

*WINTER FAMILY _[FR]

Il duo formato da Ruth Rosenthal e Xavier Klaine, sviluppa da circa quindici anni un universo davvero unico, alternando sonorità punk sintetiche e preghiere droniche di una società sull’orlo del baratro.

Nutriti dal metal e dalla musica

barocca, dal teatro multidisciplinare e dalla cultura afroamericana,

continuano a tracciare un percorso singolare, difendendo un discorso

radicale pienamente consapevole delle proprie contraddizioni. Si esibiscono in tutto il mondo con una musica minimale, oscura, politica e abrasiva, sospesa tra magia, caos e malinconia.

VEN 10 OTTOBRE

*ADRIANO CAVA_[IT]

Ricercatore indipendente, compositore e sound maker di base a Torino. Ha pubblicato per La République des Grages, Second Sleep e Union Editions, esplorando computer music, pratiche elettroacustiche ed improvvisazione. Dal vivo, con il progetto mikrokosmos, intreccia field recording, processamenti spettrali e melodie frammentate diffuse da un sistema multispeaker a basso volume