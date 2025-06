È stato presentato giovedì 19 giugno presso lo stabilimento Spiaggia 30 di Lungomare Caboto, il programma ufficiale del Festival di Lido di Classe Estate 2025: quindici serate gratuite di musica, spettacolo e intrattenimento per tutte le età che animeranno la località ravennate durante la stagione estiva.

Alla conferenza stampa sono intervenuti Cristina Garoia, presidente del Comitato Cittadino di Lido di Classe, e Andrea Sansovini, direttore artistico del Festival e responsabile dell’organizzazione per conto di Top Service. E’ intervenuta Edera Fusconi, Presidente del Consiglio territoriale di Castiglione di Ravenna che ha portato un saluto istituzionale.

«Lido di Classe è un luogo che merita di vivere un’estate ricca di energia, socialità e bellezza – ha dichiarato Cristina Garoia –. Questo festival rappresenta il cuore pulsante della nostra comunità, un modo per condividere cultura e divertimento con residenti e turisti, e per valorizzare la nostra identità tra mare, natura e accoglienza».

Un calendario denso e rinnovato che prevede spettacoli per bambini, teatro di strada, performance busker e concerti live distribuiti su tre palchi principali lungo il nuovo lungomare di via Caboto. Tra gli appuntamenti più attesi, la serata di domenica 10 agosto, con il tradizionale spettacolo pirotecnico alla foce del Savio per la Notte di San Lorenzo.

«Abbiamo lavorato a lungo per dare una nuova forma al Festival, mantenendone lo spirito popolare e inclusivo – ha sottolineato Andrea Sansovini –. Questa edizione 2025 è il frutto della sinergia tra istituzioni, sponsor e realtà del territorio. Un progetto che parla alla gente, e che accoglie tutti, dai più piccoli agli adulti, in un grande abbraccio estivo».

Il Festival è promosso dal Comitato Cittadino di Lido di Classe con il patrocinio del Comune di Ravenna, e si affianca ad altre iniziative consolidate, come i mercatini estivi (ogni lunedì, martedì, mercoledì e venerdì), le proiezioni cinematografiche dell’Arena del Sole e il Festival Naturae, storica rassegna ecoturistica dedicata al Parco del Delta del Po.

Il sostegno dei main sponsor – Agenzia Immobiliare Rubboli, Gruppo Valentini (con Incanto, Fata Roba e La Casina Agriturismo), e BCC Ravennate Forlivese e Imolese – è stato definito dagli organizzatori “decisivo per trasformare un sogno in un’esperienza reale e accessibile a tutti”.