Festival delle Culture: inaugurata la mostra fotografica Along the border di Chiara Fabbro

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, ieri il Festival delle Culture nello spazio espositivo PR2, in via Massimo D’Azeglio, ha inaugurato la mostra fotografica Along the border di Chiara Fabbro.

Piu di 70 fotografie che rappresentano la migrazione e i percorsi nella rotta balcanica, che Fabbro ha portato a Ravenna. I suoi lavori sono stati raccolti anche in un catalogo visibile negli spazzi espositivi della mostra.

Fabbro fotografa documentarista, ha concentrato il suo lavoro su diritti umani e migrazioni che l’hanno portata nei Balcani, nei sobborghi di Kuala Lumpur, in Malesia, sulle spiagge delle Isole Canarie. Ha ottenuto il premio Portrait of Humanity 2021 e ricevuto una menzione d’onore al Photography 4 Humanity Global Prize 2020.