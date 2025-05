Il Festival delle Culture – Oltre il conflitto apre giovedì 15 maggio alle 17, nello spazio espositivo di viale Berlinguer 11, la collezione più ampia – 70 scatti – di “I Grant You Refuge”, mostra collettiva di sei fotoreporter palestinesi, Shadi Al-Tabatibi, Mahdy Zourob, Mohammed Hajjar, Saeed Mohammed Jaras, Omar Naaman Ashtawy e Jehad Al-Sharafi, curata dal fotografo Paolo Patruno.

I 70 scatti, raccolti nello spazio espositivo di viale Berlinguer 11 fino al 13 giugno, documentano le condizioni della popolazione civile a Gaza e si accompagnano all’esposizione in esterno, presente già da aprile con stampe di grande formato lungo le principali vie della città, oltre che in altre sedi indicate al link http://festivaldelleculture.info/igrantyourefugesedi.

Il titolo della mostra, “Ti concedo rifugio”, trae ispirazione dall’omonima poesia della scrittrice e poetessa palestinese Hiba Abu Nada, uccisa il 20 ottobre 2023 nella sua casa nel quartiere Manara di Khan Yunis, durante un bombardamento.

L’opera è un invito alla cittadinanza ad interrogarsi su quanto possono fare le singole persone, le istituzioni europee e la comunità internazionale nel riconoscere e difendere i diritti umani.

Le organizzazioni internazionali indicano numeri impressionanti di morti tra la popolazione civile a Gaza ed un’altissima percentuale di bambine e bambini mutilati. È molto alta anche la percentuale di giornalisti e fotoreporter uccisi per documentare il conflitto, dramma nel dramma che ci conferma quanto sia importante il giornalismo indipendente di denuncia.

L’ingresso è gratuito.

Ufficio decentrato – Spazio espositivo (viale Berlinguer 11)

Dal 15 maggio al 13 giugno

Lunedì, mercoledì, venerdì: 8–12:30

Martedì e giovedì: 8–12:30 / 14–17