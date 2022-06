Una serata all’insegna del ritrovarsi insieme ascoltando le parole dei poeti e delle poetesse romagnole. Questa sera alle 21.15 letture e recitazioni su testi di un gruppo significativo di poeti romagnoli che hanno lasciato un chiaro segno nella letteratura della Romagna e dell’Italia intera. Una serata speciale nella quale sul palco sotto la Torre San Michele si potranno ascoltare le rime in dialetto e le traduzioni in italiano di Olindo Guerrini-Lorenzo Stecchetti (Forlì 1845 – Bologna 1916), Tonino Guerra (Santarcangelo 1920 – Santarcangelo 2012), Giuliana Rocchi (Santarcangelo 1922 – Rimini 1996), Nino Pedretti (Santarcangelo 1923 – Rimini 1981), Mario Vespignani (Forlì 1924-Forlì 2015), Tolmino Baldassarri (Cervia 1927- Cervia 2010), Marino Monti (Galeata 1946 – Forlì 2022). Sette grandi autori letti da altrettanto sette fini dicitori e dicitrici: Maurizio Casali, Silvia Dall’Ara, Miro Gori, Ennio Gelosi, Ilario Sirri, Radames Garoia. Introduce e conduce la serata il giornalista e saggista Pietro Caruso. In media ogni lettore leggerà 4-5 silloge dell’autore scelto. Un momento particolarmente dedicato a tre figure di cui ricorrono gli anniversari: il centenario della nascita della poetessa Giuliana Rocchi, il ventesimo della morte di Tonino Guerra e la recentissima scomparsa di Marino Monti. Serata che non può prescindere dalla celebrazione del cervese Tolmino Baldassarri icona della cultura e delle tradizioni locali strettamente connesse al territorio costiero cervese.

Alle ore 18,30 ai MAGAZZINI DEL SALE si terranno invece le celebrazioni del Festival che omaggia il territorio di Cervia a cura di Renato Lombardi :

110° compleanno di Milano Marittima 1912-2022

20° anno dalla costituzione della società denominata Parco della Salina di Cervia

50° anno della manifestazione “Cervia Città Giardino”

30^ edizione de “La spiaggia ama il libro”

20° anno dall’apertura della Casa delle Farfalle

Consegna Premio Romagna_sez. Territorio alla Società Parco della Salina di Cervia

Consegna Premio Romagna_Sez. Cultura alla manifestazione “La spiaggia ama il libro”

Alle ore 21.30 in Piazza Garibaldi tanta musica ed energia con Rossano e Roberto di Energia Alternativa LIVE BAND ed i BURNING HEART.

I Burning Heart sono una band rock anni ’80 attiva sul territorio da più di dieci anni, con oltre cento live alle spalle.

I Burning Heart propongono i pezzi che hanno fatto la storia del classic rock, di autori del calibro di Bon Jovi, Europe, Guns n’Roses, Toto, Bryan Adams, Whitesnake, Queen, Roxette e molti altri.

Il gruppo è composto da sette elementi provenienti da varie zone della Romagna (Faenza , Modigliana, Ravenna, Russi, Imola, Lugo): Fabio Severi : Batteria, Raffaele Aviello : Chitarra Elettrica Solista,

Enea Penzo : Chitarra Elettrica Ritmica , Simone Geminiani : Piano e Tastiere , Luca Ponci : Basso Elettrico , Ilaria Ragazzini : Lead/Backing Vocals, Valentina Carinelli : Lead/Backing Vocals

