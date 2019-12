Lunedì 2 dicembre si è svolto presso l’ITIS “N. Baldini” un incontro fra gli studenti delle classi 5° e gli imprenditori che gestiscono le Aziende del nostro territorio, organizzato dal Dipartimento di Meccanica.

Dopo una breve introduzione del Dirigente scolastico Prof. Antonio Grimaldi, seguito dal Direttore Confindustria di Ravenna Dott. Marco Chimenti e dall’Assessore Dott. Gianandrea Baroncini, hanno preso la parola i responsabili delle Aziende. Gli studenti, ormai prossimi ad entrare nel mondo del lavoro, hanno così avuto modo di confrontarsi con le esperienze concrete che i vari interlocutori hanno presentato durante i loro interventi, volti a descrivere quelle caratteristiche che conducono un progetto al successo.

L’obbiettivo non era tanto quello di individuare la ricetta magica del successo in una determinata attività, quanto stimolare gli studenti a prendere coscienza della complessità di quel mondo del quale presto faranno parte, grazie alle descrizioni di reali e concreti esempi di successo. Elementi quali la formazione e la gestione del team, la corretta pianificazione, la soddisfazione del cliente, la passione in quello che si intende perseguire sono valori trasversali che non sempre vengono affrontati durante le normali lezioni.

Questo incontro ha avuto principalmente lo scopo di colmare queste lacune, trasferendo ai ragazzi parte di quelle esperienze positive frutto di anni di attività. Un sentito ringraziamento a Unitec Spa, Micoperi Spa, F.lli Righini Srl, Marcegaglia Spa, Team Supersport Evan Bros, Sica Spa e ai loro responsabili, che hanno permesso di avere un confronto veramente di alto livello su attività e campi di applicazione anche molto diversi fra loro, unito ad una non comune disponibilità a rispondere alle domande degli studenti, dimostratisi estremamente interessati.