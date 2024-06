Venerdì 12 e sabato 13 luglio torna a Casola Valsenio il “Festival del Suono Buono”, la rassegna musicale, organizzata dall’associazione Lega del Suono Buono in collaborazione con la Pro Loco e il Comune di Casola Valsenio, che a partire dal 2021 ha portato sul palco del centro storico numerosi artisti di fama nazionale e internazionale.

Si parte venerdì 12 luglio con Alessandro Alosi, penna visionaria e voce dello storico duo Pan del Diavolo. Il cantautore siciliano porterà sul palco i successi di anni di carriera e i brani dell’ultimo album “CULT”.

Sabato 13 luglio, dopo un intenso anno di musica e successi caratterizzato da oltre cento concerti e dalla partecipazione a X Factor 2023, dove sono stati protagonisti nel “Team Morgan”, arriveranno sul palco di Piazza Sasdelli gli Animaux Formidables per una eccezionale data del “Glitter Tour 23-24”. Il noto duo garage-fuzz-noise presenterà i brani del debut album “We are all animals” (Godown Record), accolto dalla stampa come una tra le più interessanti uscite discografiche del panorama indipendente italiano.

La stessa sera si esibiranno i “Legno”, duo indipendente da oltre quaranta milioni di streaming che a partire dal 2018 ha raccolto un incredibile riscontro nella scena indie italiana, entrando di forza nelle più importanti playlist di Spotify, Tim e Amazon Music.

La nottata proseguirà con il set di Go Dugong, moniker di Giulio Fonseca, produttore e musicista italiano di base a Milano, con il suo mix di campioni provenienti da tutto il mondo filtrati attraverso l’influenza psichedelica.

Durante le due serate, stand gastronomici, mostre e mercatino artistico-musicale nella magica cornice del centro storico di Casola Valsenio.

Ingresso gratuito.