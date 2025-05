Sabato 24 maggio la signora Ardea Medri ha festeggiato a Bagnacavallo il traguardo dei cento anni di vita. A celebrare con lei questo importante compleanno, insieme ai familiari, c’era l’assessore Francesco Ravagli, che le ha portato gli auguri dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza.

Nata il 24 maggio 1925 a Cotignola in una famiglia di agricoltori, la signora Ardea ha abitato in seguito a Pieve Cesato di Faenza dove si è sposata con Mario Dall’Alpi, scomparso prematuramente all’età di 49 anni, poi a Russi e infine a Bagnacavallo, dove vive tuttora.

Donna di grande forza e determinazione, nel corso della sua vita ha svolto numerosi lavori: nei campi, in fabbrica, come bidella e come cuoca, mantenendosi attiva ben oltre i settant’anni. Di carattere solare e convinta che di fronte alle difficoltà non ci si debba mai abbattere, ma rimboccarsi le maniche, ha sempre avuto ottimi rapporti con le persone che le sono state accanto. Amava molto andare al mare e ballare il liscio; oggi è in buona salute, anche se esce di casa solo raramente.

Ha una figlia, Luciana, una nipote, Paola, e un bisnipote, Manuel.