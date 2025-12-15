Venerdì 12 dicembre presso l’ASP di Fognano si sono celebrati i 103 anni di Bruna Nannini, detta “Bruna del Cardinale”, nata a Brisighella il 12 dicembre 1922 e figura molto conosciuta e stimata nella comunità locale.

Primogenita di Paolo e Silvia, Bruna è cresciuta in una famiglia di mezzadri e, nel corso degli anni, ha vissuto e lavorato in diversi poderi del territorio. Dal 1949 ha trascorso gran parte della sua vita alla casa de “il Cardinale”, dedicandosi con impegno al lavoro agricolo, alla cura degli animali e alla gestione della casa, incarnando pienamente la tradizionale figura dell’azdora romagnola.

Rimasta vedova dopo circa vent’anni di matrimonio, ha continuato con forza e determinazione a portare avanti il lavoro nei campi insieme al figlio, mantenendo un ruolo centrale nella vita familiare. Accanto al lavoro, ha sempre coltivato anche la passione per la cucina.

Dal 2016 vive presso la Residenza per anziani di Fognano, dove ieri ha festeggiato il compleanno circondata dai familiari, dal consigliere comunale Tiziana Bertelli e dal personale della struttura. Bruna Nannini è oggi la seconda donna più longeva di Brisighella.

A nome dell’intera Amministrazione comunale, il consigliere Bertelli ha omaggiato la centenaria con una pergamena ricordo, quale segno di affetto e riconoscenza da parte della comunità.