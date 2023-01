Oggi, 2 Gennaio 2022 Iolanda Savini ha festeggiato i 102 anni, presso la Residenza per anziani comunità alloggio- Centro Diurno il Sole del Sorriso, responsabili Anna e Francesco. La struttura ha superato il covid senza decessi, prendendosi cura degli ospiti, non solo il centro organizza attività di laboratorio creativo , musicali e incarica fisioterapista per tenere funzionante la mobilità degli ospiti. Il Vicesindaco Eugenio Fusignani ha portato gli auguri della amministrazione comunale di Ravenna, brindando al traguardo con le figlie Angela e Maria Carmen, i nipoti Sergio, Roberto, Alessandra, Barbara, Massimiliano, Marina.

Presenti il nipote Mauro, figlio della amata sorella scomparsa con la pandemia, la nipote Patrizia figlia del fratello Natale, defunto diversi anni fa. Il pronipote Cristan voce tenorile ha intonato “ Buon compleanno”, sotto gli occhi del fratello Andrea, delle cugina Rebecca e della piccola Amelia e le amiche di famiglia Silvia ed Eghel. I parenti tutti sono felici di celebrare la nonna.

Tra i nipoti, la poetessa ravennate Alessandra Maltoni, che ha dedicato hai 100 anni della nonna il saggio la chiesa della cipolla a due passi da Dante, la lirica “100 Luci” apprezzata dal paroliere internazionale Mogol, con grande soddisfazione della nonna, Alessandra ha vinto il Gran Premio di poesia Mogol a Novembre 2022.