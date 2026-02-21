Questa mattina alla Casa Residenza Anziani “Sassoli” di Lugo è stato festeggiato il centesimo compleanno di Margherita Marconi.

Erano presenti accanto ai familiari la sindaca di Lugo Elena Zannoni, che ha consegnato alla festeggiata una pergamena da parte dell’Amministrazione comunale, e l’amministratrice unica dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna Emanuela Giangrandi, insieme agli operatori e agli animatori che quotidianamente le sono accanto.

Le parole che meglio raccontano la vita di Margherita Marconi sono resilienza e dedizione. Nata il 21 febbraio 1926 ad Argenta, in un territorio sospeso tra acqua e terra, ha conosciuto fin da giovanissima la durezza della vita. A soli 17 anni perse entrambi i genitori in un tragico incidente lungo l’argine di un fiume, un dolore che avrebbe potuto spezzarla e che invece la rese ancora più determinata.

Insieme alle sorelle affrontò anni difficili, accettando le condizioni che il tempo imponeva. Dal matrimonio nacquero quattro figli, divenuti il centro della sua esistenza. Ha lavorato senza sosta, affrontando sacrifici e rinunce, mettendo sempre al primo posto la famiglia.

«Era felice quando vedeva noi felici. Ha fatto di tutto per non farci mancare nulla», ricorda il figlio Maurizio.

La vedovanza segnò per lei l’inizio di una nuova stagione, fatta di affetti e momenti condivisi. I compleanni festeggiati al mare, a Marina di Ravenna, restano tra i ricordi più cari della famiglia.

«Nel celebrare i suoi cento anni – hanno sottolineato i familiari – si festeggia non solo un traguardo anagrafico, ma una vita attraversata con forza, dignità e amore: un secolo di storia vissuto con determinazione e generosità.»