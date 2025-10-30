Questa mattina alla Casa Residenza Anziani “Sassoli” di Lugo è stato festeggiato il centesimo compleanno di Clara Landi.

Erano presenti l’assessore Fausto Bordini, che ha consegnato alla signora una pergamena da parte dell’Amministrazione comunale, l’amministratrice unica dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna Emanuela Giangrandi e la coordinatrice della struttura Greta Ghetti, insieme agli operatori e agli animatori che quotidianamente le sono accanto. Non è mancata la benedizione di don Leo Poli, che ha donato a Clara una rosa.

Gli operatori e gli affetti più vicini l’hanno descritta come «una donna di grande dignità e curiosità, che ha attraversato un secolo con fede e sensibilità artistica».

Credente profonda, lettrice instancabile e viaggiatrice appassionata, la lughese Clara ha sempre mantenuto un legame speciale con Roma, città che considera la sua seconda casa, e nel tempo libero ha coltivato la passione per il ricamo e la pittura puntinista, esercitando con pazienza e precisione la sua creatività.

«Clara è un esempio di serenità e attenzione verso gli altri – hanno aggiunto gli animatori della struttura – una presenza gentile che arricchisce la vita quotidiana di chi le sta accanto».

Alla fine della mattinata, la festeggiata ha ringraziato tutti con semplicità, dicendo: «Se me lo avessero detto cinquant’anni fa non ci avrei mai creduto di arrivare fino a cento!»