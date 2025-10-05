Nel pomeriggio di Sabato 4 Ottobre si sono svolti i festeggiamenti per celebrare i 40 anni di Lunablu, negozio di abbigliamento maschile che si trova a Faenza in Corso Matteoti 32/A. Lunablu infatti nasce nel 1985 con una visione precisa: offrire all’uomo un guardaroba fatto di capi che durano nel tempo, sia per qualità che per stile.

Un traguardo importante che è stato celebrato con ICONIC – 40 anni di Lunablu, un Exhibition & Party che ha trasformato lo store in uno spazio espositivo dedicato ai brand e ai capi iconici che hanno accompagnato la sua storia.

Per l’occasione, alla presenza di tanti clienti e amici e del sindaco Massimo Isola, Confcommercio ASCOM Faenza ha consegnato alla titolare Minardi Barbara una targa commemorativa per i 40 anni di attività, uno storico traguardo raggiunto grazie alla professionalità e alla passione dimostrate in tutti questi anni.