Nel mese di giugno tornano le Feste dei vicini, promosse dal Comune di Bagnacavallo e dai Consigli di Zona nel capoluogo e nelle frazioni. Un appuntamento ormai consolidato, pensato per valorizzare i rapporti di vicinato e offrire momenti di incontro e condivisione tra le persone.

Partecipare è semplice: basta coinvolgere i propri vicini e accordarsi per organizzare una cena, una merenda o qualsiasi altra iniziativa conviviale, lasciando spazio alla fantasia e alle capacità di ciascuno.

Chi desidera aderire deve compilare il modulo di partecipazione, disponibile sul sito del Comune ( www.comune.bagnacavallo.ra.it ) o presso l’Ufficio Cultura, Comunicazione e Partecipazione, e consegnarlo — oppure inviarlo via mail — entro venerdì 30 maggio. È possibile anche richiedere la chiusura temporanea della strada per la durata della festa.

Per Bagnacavallo è stato individuato il fine settimana del 13 e 14 giugno come momento privilegiato per lo svolgimento delle iniziative.

Per informazioni e adesioni:

Ufficio Cultura, Comunicazione e Partecipazione

0545 280864