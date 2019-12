Anche quest’anno il comitato cittadino non farà mancare il tradizionale Augurio di un sereno Natale alla cittadinanza e ai tanti che trascorreranno le festività a Lido di Dante. Una gran festa per grandi e piccini, che si terrà sabato 21 dicembre in piazzale Dante.

Oltre l’albero, quest’anno molto scenico per non usare gli abeti, è stato illuminato l’intero piazzale Dante. I nostri preziosi volontari stanno già lavorando, per preparare caldarroste e vin brulè per gli adulti. Non mancherà la cioccolata calda per i più piccini e dolci offerti dal ristorante ‘Lidò’.

Si comincia alle 15 con gli animatori Giuly e Roby, truccabimbi, fino all’arrivo di Babbo Natale, che porterà doni per tutti i bambini. La manifestazione è allietata dal Dj Cico’S, “Video Music Time”, con la migliore selezione di video natalizi e in collaborazione con Radio“4o3”.