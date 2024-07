Martedì 23 luglio il Ristoro Teodorico festeggia il patrono di Ravenna con una giornata dedicata a tutta la famiglia da trascorrere nel verde del parco con buon cibo e divertimento per i più piccoli.

A partire dalle ore 18.00 giochi gonfiabili a disposizione e il laboratorio gratuito, in collaborazione con Associazione Tra le Nuvole, dedicato alla realizzazione di cornici creative con tessere di mosaico.

A partire dalle ore 19.00 paella tradizionale carne e pesce con sangria e gelato, mentre per i bimbi il menù proposto è a base di pizza e patatine. A conclusione della serata una rinfrescante cocomerata per tutti. (info e prenotazione obbligatoria al 342 0781133)

Sarà inoltre disponibile un’area bar all’aperto con cocktail, vini e birra alla spina.

Per l’occasione il Ristoro Teodorico vi accoglierà in una atmosfera suggestiva grazie alle tanti luci romantiche allestite per l’occasione.

Il Ristoro Teodorico, gestito dalla Cooperativa Sociale San Vitale, ospita un contesto formativo per giovani con disabilità che si specializzano in attività lavorative legate alla gestione di un bar e alla piccola ristorazione.

Informazioni dettagliate su FB Ristoro Teodorico