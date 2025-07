Si è svolta ieri sera, 18 luglio 2025, presso la parrocchia di San Giuseppe Operaio nel Villaggio ANIC, la tradizionale Festa di Mezza Estate dedicata alla celebrazione del volontariato e del servizio civico dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Ravenna.

L’evento ha rappresentato un momento di grande significato per la comunità locale, celebrando autenticamente l’essenza delle “antenne di prossimità” che i volontari dell’ANC incarnano quotidianamente: figure utili, operose e indispensabili per il territorio, come hanno sottolineato nel corso della serata il Colonnello Lachi e il Vicesindaco Fusignani.

Autorità presenti

La cerimonia ha visto la partecipazione di prestigiose autorità civili, militari e religiose:

Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Lorenzo Ghizzoni , Arcivescovo di Ravenna-Cervia

, Arcivescovo di Ravenna-Cervia Sua Eccellenza il Viceprefetto Arnaldo Agresta

Eugenio Fusignani , Vicesindaco di Ravenna

, Vicesindaco di Ravenna Numerose altre autorità civili e militari del territorio

Il cuore dell’evento

Durante la serata è stato pronunciato un discorso ufficiale che ha messo in luce il valore fondamentale del volontariato per la comunità ravennate, evidenziando come i volontari svolgono

un ruolo cruciale nel rafforzare il tessuto sociale e nel promuovere concretamente solidarietà e inclusione sul territorio.

Riconoscimenti e premiazioni

La cerimonia ha previsto momenti di particolare emozione con:

Premiazione di cinque volontari che si sono particolarmente distinti per impegno e dedizione verso la comunità

che si sono particolarmente distinti per impegno e dedizione verso la comunità Consegna degli attestati di appartenenza ai soci che hanno raggiunto importanti traguardi di fedeltà all’ANC di Ravenna

L’evento ha confermato ancora una volta il prezioso contributo dell’Associazione Nazionale Carabinieri alla vita sociale e civica della città di Ravenna, testimoniando come il servizio prosegua anche dopo la fine della carriera attiva.