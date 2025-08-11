Torna venerdì 15 agosto a Fontana Moneta la Festa di Ferragosto alla casa rifugio dell’U.O.E.I. Faenza.
La manifestazione è aperta nell’occasione a tutti i soci e amici per trascorrere una piacevole giornata in allegria in un angolo di pace nel cuore della natura, sull’Appennino Faentino.
Il programma prevede alle ore 9.30 la partenza per una breve escursione tra i boschi sui sentieri intorno alla casa. Dalle ore 12, possibilità di cucinare all’aperto (cottura ai ferri) per il pranzo autogestito in compagnia.
Nel pomeriggio, canti e balli popolari.
Per informazioni: Luciano Dumini (339 2640995); Anna Maria Vignoli (338 1497708); Gian Franco Montevecchi (348 0339445) e per l’escursione Renzo Caroli (329 0556540).