Quest’anno l’associazione Shahrazad insieme a I Fidati Volontari dell’Alluvione e il Comitato Genitori Uniti per la Scuola organizza, con la partecipazione di tutte le altre realtà del territorio, la Festa di Capodanno: “Saluteremo insieme il nuovo anno sarà un’occasione nuova di incontro che ci auguriamo divenga tradizionale”.

La festa si terrà nel centro civico “Pellegrini”, con il patrocinio del Comune di Conselice, a partire dalle ore 20 del 31 dicembre. In attesa del nuovo anno, ci saranno tante attività per tutte le età: giochi per bambini; caccia al tesoro; un maestro di ping pong a disposizione per imparare questo sport; lotteria; musica e karaoke; panettone e spumante per tutti.

“La serata è gratuita e aperta a tutta la cittadinanza. Passeremo una bella serata insieme aspettando un 2026 speriamo ricco di novità positive per la nostra cittadina”.

Per informazioni: Franca: 347 977 0680 o Simona 389 554 0167