Alla presenza di un folto pubblico, organizzato da locale Comitato Cittadino di Filetto-Pilastro, si è svolta a Filetto presso il Parco delle Rimembranze, questa mattina, domenica 9 novembre la celebrazione della Festa dell’Unità nazionale e delle Forze Armate, animata dalla Banda “Città di Ravenna” e dai canti dei ragazzi della Scuola “Martiri del Montone” di Roncalceci.

Era presente un’aliquota rappresentante la locale Stazione dei Carabinieri di Filetto.

È intervenuta la maestra Alessandra in rappresentanza della Scuola comunicando quanto è stato fatto dalla Scuola di Roncalceci per trasmettere i principi di rispetto e i valori di Pace necessari in questo Mondo che sembra averli dimenticati.

Al termine della cerimonia Susanna Tassinari, presidente del Consiglio Territoriale di Roncalceci e Hiba Alif, Assessora alle politiche giovanili e per la Pace del Comune di Ravenna, hanno salutato tutti i partecipanti.

Il segretario, rappresentante del Comitato Cittadino di Filatto-Pilastro, Ulisse Babini, ha dato appuntamento al prossimo anno.