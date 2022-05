In occasione della Festa dell’Europa, Bagnacavallo ospiterà sabato 7 maggio un incontro di approfondimento presso la sala di Palazzo Vecchio e lunedì 9 maggio una festa in piazza della Libertà.

Si inizierà sabato 7 alle 10.30 a Palazzo Vecchio con “Parliamo europeo”, una riflessione sulle politiche europee alla luce dell’attuale condizione geopolitica. L’incontro si aprirà con l’inno europeo eseguito dal coro The Colours of Freedom diretto da Cecilia Ottaviani e con i saluti dell’Amministrazione comunale, del dirigente scolastico Moreno Folli e di Gabriella Foschini in rappresentanza delle associazioni promotrici. Interverranno poi le referenti dell’Ufficio Europa dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Gli approfondimenti saranno a cura di Beatrice Covassi, ministra consigliera presso la delegazione dell’Unione Europea in Gran Bretagna, che in collegamento da Londra interverrà su “L’Unione Europea, giovani generazioni e questioni di genere” e di Tommaso Visone, docente all’Università Sapienza di Roma, che effettuerà una “Analisi geopolitica europea della realtà attuale”.

Le conclusioni saranno affidate alla parlamentare europea Elisabetta Gualmini, che in videocollegamento coglierà l’occasione per un ricordo di David Sassoli, ex presidente del Parlamento europeo scomparso nel gennaio di quest’anno.

Saranno presenti i rappresentanti della Consulta delle ragazze e dei ragazzi dell’Istituto comprensivo di Bagnacavallo e Villanova.

L’evento, aperto al pubblico, potrà essere seguito anche a distanza sul canale YouTube del Comune di Bagnacavallo.

Lunedì 9 maggio a partire dalle 19 si terrà in piazza della Libertà la Festa dell’Europa.

Alle 19.30 il programma si aprirà con la sfilata delle bandiere e i saluti nelle varie lingue. Alle 20.30 ci saranno i saluti istituzionali e la premiazione del concorso internazionale “Un Poster per la pace” a cura del Lions Club di Bagnacavallo e dei lavori relativi al concorso “La Mia Europa”. Infine alle 21.15 si terrà il gioco a quiz “Dr Why Europa” riservato a ragazze e ragazzi dell’Istituto Berti, con premi offerti dagli esercizi commerciali bagnacavallesi (partecipazione gratuita, iscrizioni in piazza dalle 19 alle 19.30, squadre con un massimo di sei componenti).

Durante la serata saranno esposti i lavori del concorso internazionale “Un Poster per la pace” e i lavori grafici, plastici e multimediali relativi al concorso “La Mia Europa”.

Sarà presente la redazione mobile di Radio Sonora con interviste e musica e ci sarà un info point con materiale informativo sull’Europa.

Dalle 19 funzionerà uno stand gastronomico con paella, panini, cous cous alle verdure, patatine e dolci.

Le iniziative per la Festa dell’Europa sono organizzate dal Comune e dall’associazione Amici di Neresheim in collaborazione con Istituto comprensivo Berti, Pro Loco e associazioni Comunicando, Bagnacavallo Fa Centro, Amici dell’Abbondanza, Avis, Auser, Doremi, Tutti per la scuola, Lions Club Bagnacavallo.