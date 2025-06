Modifiche alla viabilità in via Baliatico e piazza Santa Maria Foris Portam sabato 28 e domenica 29 giugno

In occasione dei festeggiamenti per la vittoria al Palio del Niballo del Rione Verde, sono state disposte alcune modifiche alla viabilità. Dalle ore 14.00 di sabato 28 alle ore 8.00 di domenica 29 giugno, in piazza Santa Maria Foris Portam, viene istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata (sono esclusi dalle direttive i mezzi di soccorso e di emergenza; inoltre, in via Baliatico, divieto di transito per i veicoli eccetto i veicoli dei residenti, frontisti e mezzi di soccorso per i quali viene istituito il doppio senso di circolazione. Dalle ore 14.00 alle ore 19.00 di sabato 28 giugno, sospensione della Zona a Traffico Limitato in via Pascoli.