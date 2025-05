Più di seicento volontari: un dispiegamento di forze incredibile per l’occasione di solidarietà e di lotta contro il cancro più bella dell’anno, la Festa della Mamma. L’Istituto Oncologico Romagnolo si presenta col vestito migliore al fine settimana, e per sabato 10 e domenica 11 maggio è pronto a invadere le piazze della Romagna con le sue coloratissime azalee solidali. Dopo aver fatto “sbocciare” le nove sedi sparse sul territorio mettendo a disposizione il regalo per la donna più importante a chiunque volesse giocare d’anticipo, è arrivato finalmente il momento di tornare a fare pratica di solidarietà in presenza. Sono previste quasi 200 postazioni in tutta la Romagna: una straordinaria festa di volontariato, con 600 persone coinvolte che in maniera assolutamente altruistica e gratuita si mettono a disposizione per tornare a fare la differenza e sostenere la ricerca scientifica che dona le speranze più promettenti e innovative di cura per i tanti che lottano contro il cancro ogni giorno.

«Mai come in questo caso “fare la differenza” assume un significato concreto: la Festa della Mamma 2024 portò alla causa circa 290.000 euro, frutto di più di 15000 azalee vendute – spiega il Direttore Generale IOR, Fabrizio Miserocchi – sono cifre che premiano l’impegno dei tanti volontari che in questo fine settimana sottraggono anche solo un’ora alle proprie famiglie e alle proprie passioni per dedicarsi a chi soffre, a prescindere dalle condizioni atmosferiche che trovano. Quella del 2024 fu poi un’edizione particolare, con la Romagna che tornava in fiore a un anno di distanza dalla grande alluvione che aveva funestato il nostro territorio: una grande festa di solidarietà, che ha riconferma quanto sia importante il ruolo del volontariato nelle nostre vite e per il benessere della nostra società. D’altronde una diagnosi di cancro rappresenta un’emergenza che colpisce ogni giorno tantissime famiglie. Come sempre ci sarà grande competizione tra campanili per decidere qual è la Provincia o il Comune più solidale: una rivalità tutto sommato divertente e sana, che innescherà ancor maggiori motivazioni per raggiungere i risultati straordinari che tutti ci aspettiamo e avvicinarci ad un futuro sempre più libero dal cancro».

Ai banchetti in presenza si aggiunge la possibilità della cosiddetta “azalea sospesa”, da recapitare a tutte le mamme e le pazienti ricoverate negli Hospice della Romagna. Un dono a sorpresa, un gesto di vicinanza alle donne che stanno affrontando nelle strutture di Villa Adalgisa di Ravenna, Villa Agnesina di Faenza, “Corelli Grappedelli” di Lugo, nonché a Savignano e a Rimini, le fasi più critiche della malattia. Chiunque voglia approfittare di questa bella iniziativa di solidarietà può farlo collegandosi al sito dedicato https://shop.ior-romagna.it/festa-della-mamma.html ed effettuando una donazione direttamente online.

Per i cittadini della provincia di Ravenna che invece vogliono donare alla donna più importante della loro vita una splendida azalea, l’appuntamento è nelle location elencate di seguito. La lista completa si trova sempre sul sito www.ior-romagna.it.

