La frazione di Glorie, nel comune di Bagnacavallo, si prepara a celebrare la Festa della Madonna del Fuoco, appuntamento patronale profondamente radicato nella storia del paese, che quest’anno si svolgerà dal 31 gennaio all’8 febbraio, unendo iniziative culturali, occasioni di socialità aperte a tutta la cittadinanza e momenti di devozione religiosa.

La festa, organizzata dalla Parrocchia di San Francesco d’Assisi e dal Consiglio di Zona di Glorie, si svolgerà come da tradizione tra la parrocchia e Villa Savoia, fulcro degli appuntamenti conviviali.

Il programma si aprirà sabato 31 gennaio alle ore 20, a Villa Savoia, con una serata gastronomica e degustazione dei vini dell’azienda agricola Morara di Imola. La partecipazione è su prenotazione entro il 28 gennaio, contattando 333 4373341 (Antonio) o 339 2363688 (Roberto). La dimensione religiosa accompagnerà tutta la festa: domenica 1 febbraio alle 9.30 è in programma la messa, seguita dalla tradizionale benedizione dei mezzi agricoli, gesto di affidamento e auspicio per una buona annata.

Tra gli appuntamenti culturali, martedì 3 febbraio alle 18.30, presso il centro civico di Glorie, la scrittrice e poetessa Rosarita Berardi, originaria della frazione, presenterà il libro “Quando tace il vento” (Il Ponte Vecchio, 2025), scritto assieme a Matteo Sabbatani. L’incontro è aperto al pubblico e si concluderà con un aperitivo per i partecipanti.

Il momento centrale della festa sarà mercoledì 4 febbraio, giornata dedicata alla Madonna del Fuoco. La mattinata si aprirà alle ore 10 con la visita dei bambini della scuola dell’infanzia; nel pomeriggio, alle 17.30, è prevista la recita del rosario, seguita alle 18 dalla messa. Al termine della celebrazione sarà presentata in chiesa la mostra “Testimoni di speranza”, curata dalla Diocesi di Faenza. La serata proseguirà all’esterno, davanti a Villa Savoia, con fuochi, bracieri e griglie, accompagnati da musica e balli della tradizione romagnola con “Gli Sciucaren” e il Gruppo Ballerini Romagnoli alla Casadei. È possibile riservare un tavolo contattando il 377 9652792 (Serena), ma ciascun partecipante porterà da casa carne, bevande e stoviglie. Il programma continuerà giovedì 5 febbraio alle 20.30 con la tradizionale “Briscola del cappelletto”, gara di carte che si svolgerà nel seminterrato di Villa Savoia, con premi in cappelletti preparati dai volontari della parrocchia. Per le iscrizioni è possibile contattare il 328 0873316 (Gabriele).

La festa entrerà nel suo ultimo fine settimana sabato 7 febbraio alle 11, con la preghiera alla Madonna del Fuoco dedicata ai bambini del catechismo. Le celebrazioni si concluderanno domenica 8 febbraio, con la messa solenne alle 9.30, animata dal coro di Glorie, seguita alle 12.30 dal tradizionale pranzo della comunità, preparato dai volontari della parrocchia, con possibilità di asporto. Le prenotazioni sono richieste entro giovedì 5 febbraio, contattando il 346 7044108 (Giuliana) o lo 0544 520557 (Bertino). Villa Savoia è in via Reale 43.