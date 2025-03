Tornano gli eventi “di piazza” dell’Istituto Oncologico Romagnolo, momenti di presenza che conferiscono un valore solidale per un futuro sempre più libero dal cancro a giornate particolari. Venerdì 7 e sabato 8, infatti, saranno più di quaranta le postazioni aperte dai volontari per proporre la “mimosa solidale”, il fiore che tradizionalmente simboleggia la “Festa della Donna”. A fronte di una donazione minima di 5 euro, per i mazzetti più basic, e di 10 euro per quelli più compositi, chiunque avrà la possibilità di omaggiare il “lato rosa” delle proprie vite con un gesto significativo a sostegno della lotta ai tumori al femminile. Tutto il ricavato sarà infatti utilizzato dall’Istituto Oncologico Romagnolo a favore del Progetto Margherita, il servizio con cui l’organizzazione non-profit offre non solo parrucche oncologiche gratuite alle donne più in difficoltà ad affrontare l’effetto collaterale più comune della chemioterapia, la calvizie, ma anche la consulenza di un parrucchiere professionista che accompagni la paziente nella scelta di taglio e colore. Si tratta di una delle attività di assistenza più richieste e apprezzate da parte del territorio: solo nel 2024, infatti, sono state ben 344 le pazienti che ne hanno fatto richiesta. Un servizio dedicato soprattutto alle donne, per cui il momento della caduta dei capelli è vissuto in maniera particolarmente drammatica: ed è proprio per questo che, nel weekend a loro dedicato, lo IOR ha scelto di fare qualcosa a favore del Progetto Margherita, per far sentire la vicinanza di tutta la Romagna a quelle madri, figlie, sorelle che affrontano ogni giorno la malattia, affinché tutte possano farlo a testa alta.

Per la provincia di Ravenna le postazioni in cui chiunque potrà trovare le mimose solidali IOR, fino a esaurimento scorte, sono le seguenti:

7 e 8 marzo: Sede IOR di Ravenna, Via Salara, 36 (venerdì 8.30 alle 12.30 e sabato 9:00-12:00)

7 e 8 mar: Chiesa San Domenico, Via Cavour, Ravenna (8.30-13.30)

7 e 8 marzo: Sede IOR di Faenza via Tolosano, 6/B, (venerdì 8.30-12.30; sabato 9.00-12.00)

7 e 8 marzo: Supermercato Conad Arena, via Caffarelli 1, Faenza (8.00-19.00)

7 e 8 marzo: Galleria del Centro Commerciale “Le Cicogne”, via Galilei 2, Faenza (8.00-19.00)

7 e 8 marzo: Bar Romagna, via Marzeno 29, Marzeno (8.00-13.00)

7 e 8 marzo: Sede IOR di Lugo, Via Tellarini, 96 (venerdì 8.30-16.00, sabato 9.00-12.00)

7 e 8 marzo: Piazza Matteotti, Massa Lombarda (9.00-12.00)

7 e 8 marzo: Via Martiri della libertà 145, Fruges, Massa Lombarda (9.00-12.00)

8 marzo: Conad Super Store Via Taglioni 3, Lugo (8.00-19.00)

8 marzo: Bar Chicco d’Oro viale Dante 7, Lugo (8.00-13.00)

8 marzo: Via Mameli, San Patrizio (8.00-13.00)

Non sarà l’unica iniziativa legata alla lotta contro il cancro al femminile per la “Festa della Donna”:l’8 marzo è anche la data scelta, non casualmente, per la chiusura del crowdfunding “La mia mamma è bellissima”, raccolta fondi anch’essa dedicata al Progetto Margherita. La campagna, iniziata in occasione del 4 febbraio, Giornata Mondiale contro il Cancro, ha vissuto il suo momento clou poche settimane dopo con “Una Piega per lo IOR”, evento che ha unito sette città della Romagna e una dell’Emilia in un abbraccio ideale. Una grande squadra di parrucchieri volontari ha messo a disposizione spazzole e phon a fronte di una donazione minima di 20 euro a sostegno dell’acquisto di nuove parrucche oncologiche:un appello a cui hanno risposto quasi 1000 persone, di cui 376 solo nella provincia di Ravenna.Un’adesione convinta, quindi, volta a non far sentire sole le donne sottoposte a chemioterapia più in difficoltà: ma la solidarietà non ha abbassato le saracinesche in quell’occasione, eil 7 e 8 marzo sarà l’ultima chance per chiunque per visitare uno dei cento saloni solidali sparsi in tutto il territorio che hanno condiviso l’iniziativa e che raccolgono ulteriori offerte per “La mia mamma è bellissima”