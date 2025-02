Per alcuni è la festa delle candele, per altri la conclusione della fase più dura dell’inverno, secondo la liturgia cattolica è anniversario della Presentazione al Tempio di Gesù. La Candelora è la ricorrenza che cade ogni anno il 2 febbraio.

Esattamente a metà fra il solstizio d’inverno e l’equinozio di primavera, anticamente la festa veniva celebrata il 14 febbraio (40 giorni dopo l’Epifania), ma nel VI secolo fu anticipata al 2 febbraio, data in cui si festeggia ancora oggi. Nella tradizione popolare, è ricorrenza spesso associata a proverbi: a Trieste si dice che se la Candelora “viene con sole e bora dall’inverno siamo fuori, se viene con pioggia e vento, siamo ancora dentro l’inverno”, mentre in Calabria tradizione popolare vuole che inizi il conto alla rovescia di 40 giorni prima della bella stagione.

Nel rito cristiano è chiamata festa della Presentazione di Gesù al Tempio e cade a 40 giorni di distanza dal Natale. È nota anche come Presentazione del Signore e Purificazione di Maria. Nella presentazione di Gesù al Tempio 40 giorni dopo la sua nascita, il saggio Simeone si accorge che il bambino è la luce della rivelazione e benedice le candele. L’origine del nome deriva proprio da “candelorum”. In questa occasione vengono quindi benedette le candele. La festa, assorbita dal Cristianesimo, era già celebrata nell’antica Roma e in varie parti d’Europa. I celti ad esempio festeggiavano Imbolc, risveglio della luce dopo il buio invernale. Per gli antichi romani questa era la festa di Giunone. La festività cristiana è stata istituita per sostituirsi ad essa. Celebrata già dall’imperatore Giustiniano, fu adottata a Roma fin dal settimo secolo, con una processione penitenziale istituita da Papa Sergio I (687-701).

La Candelora è molto sentita anche all’estero. In Lussemburgo, per esempio, è la festa più attesa dai bambini che lanciano in cielo le tradizionali lanterne costruite in classe, in Messico chiude le festività natalizie: chi trova il pupazzetto di Gesù nella torta, deve organizzare un rinfresco. In Francia e Belgio è diventata il giorno delle crepes, preparate in tutti i modi.

Il giorno della marmotta

Negli Stati Uniti si celebra il Groundhog Day, durante il quale si osserva il comportamento di una marmotta appena uscita dalla sua tana per predire la durata dell’inverno e l’arrivo della primavera.

fonte Rainews.it