Domani, venerdì 7 giugno, in via Saviotti, è in programma la Festa del Vicinato. Per consentirne lo svolgimento in sicurezza è stata adottata una ordinanza contenente alcune modifiche alla viabilità ordinaria.

Venerdì 7 giugno, quindi, dalle ore 18 alla mezzanotte, nel tratto di via Saviotti compreso tra via Marri e via Ballanti Graziani: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata tranne per i mezzi di soccorso e di emergenza.

Per effettive situazioni di necessità e urgenza i residenti potranno accedere alle proprietà situate all’interno dell’area interdetta alla circolazione seguendo le indicazioni del personale al servizio della manifestazione, nel rispetto della sicurezza della circolazione e dell’incolumità delle persone. In caso di rinvio della manifestazione le modifiche alla viabilità saranno posticipate al venerdì 14 giugno.