Festa del tennis a Faenza con la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup

Un evento eccezionale, forse irripetibile. Sabato 8 febbraio la Federazione Italiana Tennis e Padel ha portato al Tennis Club Faenza la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, i due più importanti trofei internazionali per nazioni, entrambi vinti alla fine dello scorso anno dalle nazionali azzurre maschile e femminile. Il Circolo di Via Medaglie d’Oro esporrà le due prestigiose coppe nei propri locali per tre giorni, fino alla mattina dell’11 febbraio. Un’occasione unica anche per un momento di confronto con i grandi nomi che hanno fatto storia nel tennis faentino.