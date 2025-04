Festa con le scuole per l’associazione Insieme a Te: in estate tante novità alla Spiaggia dei Valori

Una mattinata dedicata alla festa e all’inclusione al PalaCattani di Faenza dove l’associazione Insieme a Te ha incontrato le classi partecipanti ai concorsi ideati per promuovere “La spiaggia dei Valori” di Punta Marina e l’integrazione delle persone con disabilità. Coinvolte le scuole primarie e, per la prima volta, le scuole secondarie di primo grado. Durante la mattinata sono state premiate le classi vincitrici dei due concorso: “Un mare di ruote a colori”, ideato per decorare le sedie utilizzate nello stabilimento balneare; “Diventa tu promotore della Spiaggia dei Valori”, dove gli studenti sono stati invitati a raccontare e promuovere l’attività al mare dell’associazione