“Non capita spesso al Palio di conseguire una vittoria con otto scudi e di raggiungere nello stesso mese anche otto vittorie della sala costumi e gruppo storico. Dopo il 2023 e il 2024 ci ritroviamo anche quest’anno ad invitarvi per festeggiare insieme la conquista di un altro Palio, che corrisponde alla nostra 10° vittoria”.

Sabato 28 giugno dalle ore 20.00 nella sede del Rione Verde, in via Cavour 37, si terrà una festa per celebrare la vittoria del palio del Niballo. All’interno del Chiostro e nell’adiacente piazzetta di Santa Maria Foris Portam saranno serviti cibo, drink e birra accompagnati da musica e intrattenimento a cura di Alessandro Zenzani e Marco Santandrea.

“Siete liberi di partecipare a questa festa che ci rende orgogliosi e felici, fieri di un magnifico cavaliere, Marco Diafaldi, che anche quest’anno ha raggiunto l’obiettivo, con il grande sostegno di tutta la scuderia”.

Il menù della serata comprende un primo piatto dedicato a Magia dei Sapori, salsiccia e patate al forno e per concludere dolce della casa. È gradita la prenotazione entro venerdì 27 giugno.

È possibile acquistare la maglietta della vittoria a € 15,00 oppure abbinarla a cena e birra al prezzo complessivo di € 30,00.

Per info e prenotazioni:

tel 0546681281, whatsapp 3517865635