A portare i saluti dell’amministrazione l’assessore Fusignani che ha donato a Mario un volume che ricorda la storia di Ravenna. Circondato dall’affetto della figlia Verdiana, della nuora, del genero, dei nipoti Nicola e Christian, del pronipote Tommaso e di tanti cittadini sanzaccariesi che hanno voluto testimoniare l’affetto della comunità nei confronti del loro decano. Presenti anche il parroco don Antonio, la presidente del CT di Castiglione Edera Fusconi e la consigliera comunale di Forlì, Alessandra Ascari Raccagni.

“Molta emozione incontrare Mario nel giorno delle sue 102 primavere – ha detto l’assessore Fusignani- ricordando con lui, grazie alla sua lucida memoria, tante pagine della storia del paese e del PRI del quale porta ancora orgoglioso la tessera.”

La morte del figlio Widmer e della moglie “Gianina” lo hanno segnato ma il loro ricordo é per Mario un motivo in più per vivere e testimoniare la loro opera.

“Vedere un’intera comunità stringersi con affetto intorno a Mario- ha concluso Fusignani- é un motivo di orgoglio per tutti perché nel tributo ai nostri vecchi c’è implicito il rispetto della nostra storia. E Mario rappresenta tanta storia del PRI, di San Zaccaria e di Ravenna.”