“La replica di Acer alle nostra dichiarazione sullo stato impietoso in cui versano diversi immobili destinati agli alloggi pubblici è pretestuosa e non risponde assolutamente alla realtà dei fatti.

La presenza di topi, di strutture abusive, di cantine usate come dormitorio e per lo spaccio di droghe, di sporcizia ovunque, sono fatti inconfutabili verificabili da chiunque voglia prendersi la briga di fare un giro in questi stabili.

Ci saremmo aspettati da Acer un intervento collaborativo, teso a risolvere le criticità ormai ataviche. La nostra disponibilità a fornire ad Acer tutte le informazioni e le documentazione a loro utili, è piena.

Al contrario, Acer ha scelto volutamente di fare una replica di natura “partitica”, dimostrando ancora una volta di volersi occupare solo di politica e non di mantenere in uno stato dignitoso gli alloggi.

Aver snocciolato dati sui soldi spesi non prova che il degrado non esista o che sia diminuito, anzi. I dati attestano che, evidentemente, i soldi non sono spesi al meglio.

Acer, la cui gestione va totalmente ripensata, non risponde alle numerosissime richieste dei condomini e quelle rare volte che lo fa, interviene con enorme ritardo.

Invitiamo quindi la Presidente di Acer Lina Taddei – meglio conosciuta come esponente del PD ravennate – a fare un controllo assieme a noi sulle palazzine che sono nel degrado più totale di via Giacomo Bindo Caletti e di via Lanciani, alla presenza dei giornalisti degli organi d’informazione locali.

La invitiamo a fornirci 2 date per tale visita, da effettuarsi entro il 10 novembre, inviando le proposte alle mail del gruppo consiliare La Pigna-Città-Forese-Lidi e del gruppo consiliare Fratelli d’Italia del Comune di Ravenna.

Se la Presidente di Acer Ravenna non raccoglierà il nostro invito, sarà evidente la volontà di sottrarsi alla verifica che smentisce le sue affermazioni di qualche giorno fa.”

Veronica Verlicchi

Capogruppo La Pigna, Città-Forese-Lidi

Alberto Ferrero

Capogruppo Fratelli d’Italia