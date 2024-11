“Apprendiamo che dal prossimo aprile ci sarà un collegamento ferroviario diretto fra Monaco di Baviera e Rimini, con fermate a Riccione e Cattolica. Questo collegamento ferroviario, oltre che ridurre la presenza di veicoli sulla strada, con un indubbio beneficio ambientale, porterà anche un aiuto al settore turistico, facilitando gli spostamenti di coloro che dal nord Europa vogliono raggiungere la Romagna.

Quello che tuttavia ci lascia perplessi è il fatto che Ravenna, come spesso avviene, continua ad essere tagliata fuori. Sappiamo benissimo che il turismo proveniente dalla Germania è importante per la nostra costa e, la provincia di Ravenna, con le sue tante località balneari comprese fra Casalborsetti e Tagliata, vedono una importante presenza turistica tedesca. Un collegamento rapido sarebbe quindi importante anche per noi. A questo si aggiunga un altro fattore di cui ad oggi si è parlato poco. A partire dal primo gennaio del 2025 inizieranno i lavori di ristrutturazione del ponte di Lueg, viadotto autostradale sull’autostrada del Brennero in territorio austriaco, lavori che dureranno alcuni anni. Questo ridurrà di oltre il 50% il traffico autostradale, rendendo molto più difficoltoso il raggiungimento dell’Italia lungo il Brennero.

Di conseguenza anche i turisti tedeschi avranno molta più difficoltà a raggiungere le nostre coste in automobile. La regione Trentino Altoadige si è già attivata per chiedere compensazioni a seguito della importante riduzione di turisti, la regione Emilia Romagna dovrà fare altrettanto, ma soprattutto dovrà mettere in campo tutta una serie di strumenti per garantire l’arrivo dei turisti.

Con l’istituzione di questo collegamento Rimini ha ottenuto un importante risultato, lo stesso chiediamo anche noi per Ravenna e, da una persona che è sia sindaco di Ravenna che cittadino di Cervia, ci saremmo aspettati maggior attenzione. Per questo ci attiveremo a tutti i livelli per fare sì che Ravenna e Cervia non siano tagliate fuori, come troppo spesso è avvenuto in passato dalle principali direttrici turistiche.”