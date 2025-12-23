«Rivolgiamo i nostri più sinceri auguri di Buon Natale anche a quei “bravi democratici” che, a quanto pare, non riescono a sopportare la presenza sul territorio di una forza politica radicata, determinata e sempre più ascoltata dai cittadini.
Negli ultimi mesi abbiamo assistito a una serie di atti vigliacchi: prima l’imbrattamento della nostra sede in piazza, poi le minacce di morte recapitate con un volantino anonimo e ora i manifesti strappati poche ore dopo l’affissione.
Un comportamento che si ripete puntualmente a ogni campagna elettorale, quando i nostri materiali vengono sistematicamente danneggiati. È ora di dire basta!
La politica è confronto, anche aspro, ma queste azioni teppistiche, tipiche di una certa sinistra, hanno stancato.
Questi atti non ci intimoriscono.
Continueremo a fare il nostro lavoro con ancora più determinazione, senza arretrare di un millimetro. E proprio per questo, con la serenità di chi non ha nulla da nascondere e nulla da temere, auguriamo Buon Natale anche a chi preferisce strappare manifesti invece di confrontarsi con le idee che, a quanto pare, sono poche.»
Alberto Ferrero
Consigliere regionale
Coordinatore provinciale Fratelli d’Italia
Andrea Monti
Consigliere comunale Faenza
Coordinatore comunale Fratelli d’Italia