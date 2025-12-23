«Rivolgiamo i nostri più sinceri auguri di Buon Natale anche a quei “bravi democratici” che, a quanto pare, non riescono a sopportare la presenza sul territorio di una forza politica radicata, determinata e sempre più ascoltata dai cittadini.

Negli ultimi mesi abbiamo assistito a una serie di atti vigliacchi: prima l’imbrattamento della nostra sede in piazza, poi le minacce di morte recapitate con un volantino anonimo e ora i manifesti strappati poche ore dopo l’affissione.

Un comportamento che si ripete puntualmente a ogni campagna elettorale, quando i nostri materiali vengono sistematicamente danneggiati. È ora di dire basta!

La politica è confronto, anche aspro, ma queste azioni teppistiche, tipiche di una certa sinistra, hanno stancato.

Questi atti non ci intimoriscono.

Continueremo a fare il nostro lavoro con ancora più determinazione, senza arretrare di un millimetro. E proprio per questo, con la serenità di chi non ha nulla da nascondere e nulla da temere, auguriamo Buon Natale anche a chi preferisce strappare manifesti invece di confrontarsi con le idee che, a quanto pare, sono poche.»

Alberto Ferrero

Consigliere regionale

Coordinatore provinciale Fratelli d’Italia

Andrea Monti

Consigliere comunale Faenza

Coordinatore comunale Fratelli d’Italia