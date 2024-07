Fratelli d’Italia presenterà un’interrogazione in consiglio comunale per chiedere di fermare l’abbattimento di alberi. L’ultimo caso al centro della discussione, ora anche politica, sta avvenendo a Lido di Savio: “La strage di alberi che sta avvenendo a Ravenna non risparmia neanche i lidi. A Lido di Savio si sta assistendo ad un vero e proprio scempio. Sono stati infatti tagliati numerosi esemplari di pino anche se in buona salute e sono stati sostituiti da altre essenze arboree” commenta il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, Alberto Ferrero.

“I pini, sono alberi storici e rappresentativi del paesaggio costiero e non solo offrivano un importante contributo estetico, ma la loro importanza è anche data dal fatto di contribuire, soprattutto in estate a mitigare le temperature fornendo ombra.

Sappiamo benissimo che il verde pubblico necessita di manutenzione ed in questo caso i pini si sarebbero dovuti gestire con potature regolari e altre misure di manutenzione, anziché ricorrere all’abbattimento.

Inoltre la sostituzione con alberi giovani porterà ad un significativo impoverimento del verde urbano, dato che ci vorranno anni prima che i nuovi alberi raggiungano la maturità e possano offrire gli stessi benefici ecologici e paesaggistici”.

Nella propria interrogazione, Fratelli d’Italia chiederà che si proceda, dove gli alberi sono stati tagliati, ad una ripiantumazione di nuovi esemplari:

“Purtroppo da tempo assistiamo ad una vera e propria strage di alberi, di recente a Ravenna in via Maggiore, ma le zone con alberi sani, tagliati e non sostituiti sono molte in tutto il comune ed adesso, come si può vedere, anche ai lidi”.