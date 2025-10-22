Il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alberto Ferrero ha presentato una risoluzione per chiedere l’inserimento delle fermate di Ravenna, Cervia e Cesenatico nel collegamento ferroviario internazionale Monaco di Baviera – Rimini, attivato nell’estate 2024 e gestito da Deutsche Bahn/ÖBB.

«Il nuovo treno diretto da Monaco verso la Riviera romagnola, che rappresenta un forte potenziale turistico, al momento serve esclusivamente Rimini, escludendo altre località costiere di grande richiamo come Ravenna, Cervia e Cesenatico.

È una scelta che rischia di penalizzare territori che possiedono una importante tradizione turistica, con un’offerta balneare e culturale radicata e di qualità», dichiara Ferrero.

La proposta del consigliere, punta a valorizzare in modo più equo l’intero patrimonio costiero romagnolo, promuovendo una mobilità che rispetti le vocazioni dei territori.

«Anche se l’inserimento di nuove fermate comporterebbe un lieve allungamento dei tempi di percorrenza – aggiunge Ferrero – il beneficio in termini di attrattività e accessibilità sarebbe significativo, soprattutto per chi sceglie la Romagna per le sue eccellenze».

La risoluzione impegna la Giunta regionale a farsi parte attiva presso i gestori del servizio ferroviario e ad avviare un confronto che coinvolga anche gli enti locali e le associazioni di categoria per valutare la fattibilità tecnica e commerciale dell’iniziativa, anche in forma sperimentale a partire dall’estate 2026.

«La Regione deve esercitare il proprio ruolo di indirizzo e programmazione per rafforzare e valorizzare pienamente il turismo in Romagna», conclude Ferrero.

Alberto Ferrero

Consigliere regionale

Coordinatore provinciale Fratelli d’Italia