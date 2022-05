Il capogruppo dei Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Ravenna Alberto Ferrero ha oggi presentato una mozione inerente allo sfruttamento del gas nell’Adriatico per dare un novo sviluppo alla nostra economia.

Ecco l’intero testo della mozione:

“Al Sindaco del Comune di Ravenna

MOZIONE “Torniamo a sfruttare il gas dell’alto Adriatico per dare un nuovo sviluppo alla nostra economia”

Considerato che

Fin dagli anni ’50 quando a Ravenna furono scoperti i primi giacimenti in Europa di gas in mare, la nostra città è stata giustamente definita la “capitale” italiana del metano. Tanto che negli anni ’60, dal distretto di Ravenna proveniva oltre il 50% dell’intera produzione nazionale di gas.

Rilevato che

La produzione italiana di gas è passata dai circa 20 miliardi di metri cubi all’anno dell’inizio anni 2000 ai circa 3,5 attuali. Tanto che ad oggi su un consumo annuo di oltre 70 miliardi di metri cubi di gas oltre il 95% è importato dall’estero, con maggiori costi sia ambientali che economici, per di più da paesi non democratici o con sistemi di governo non stabili.

Visto che

La particolare situazione internazionale ha messo a nudo tutte le difficoltà che una eccessiva dipendenza dall’estero provoca, per di più se da paesi poco affidabili dal punto di vista politico, portando ad un notevole aumento dei costi energetici e conseguentemente dell’inflazione. Tutto questo sta creando notevoli danni sia alle aziende che necessitano di energia sia alle famiglie. Categorie, peraltro, già impoverite dalla pandemia.

Ritenuto che

L’Alto Adriatico disporrebbe potenzialmente di risorse pari a circa 500 miliardi di metri cubi di gas, sufficienti a garantire per molti anni la copertura di una importante quota del fabbisogno nazionale, tuttavia queste ingenti risorse che darebbero notevole impulso all’economia sia nazionale che della nostra città, ad oggi non sono utilizzabili, poiché il Pitesai con le sue regole non ne consente lo sfruttamento.

Infatti, oggi, non solo non è possibile coltivare giacimenti entro 12 miglia dalla costa (miglia geografiche), ma anche entro 12 miglia da qualsiasi posto in cui sia presente oggi un’area protetta o che si pensa se ne potrà istituire una (miglia amministrative).

Tutto questo ha di fatto reso tutto il nord Adriatico, ovviamente nella sola parte italiana, non sfruttabile.