Ferrero (Fdi) presenta una risoluzione in Regione: “Garantire una pulizia costante dei corsi d’acqua”

Una pulizia costante dei corsi d’acqua, in particolare sotto i ponti per evitare depositi di legname portati dalla corrente e che potrebbero diventare in un secondo tempo pericolosi. Alberto Ferrero, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha presentato in Regione una risoluzione per chiedere di migliorare la gestione dei fiumi dopo le alluvioni del 2023 e del 2024. La risoluzione dovrà prima passare dalla commissione dedicata, ancora da calendarizzare, e poi sarà discussa all’assemblea regionale.