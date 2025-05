“Questa mattina la Commissione Politiche per la Salute e Politiche Sociali dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna ha approvato una risoluzione fondamentale per il sostegno ai pazienti sottoposti a trapianto, che prevede l’istituzione di una misura di sostegno economico per i pazienti che devono sottoporsi all’operazione in centri fuori dalla regione Emilia-Romagna.

Questa risoluzione elaborata da un’intesa tra Fratelli d’Italia, il gruppo di opposizione “Rete Civica” composto dai consiglieri Mastacchi e Ugolini e la maggioranza, include il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i pazienti e i loro accompagnatori o caregiver, tenendo conto della condizione patrimoniale e reddituale dei beneficiari, con particolare attenzione alle situazioni di maggiore fragilità.

«Attualmente, nella regione Emilia-Romagna non è previsto il rimborso delle spese extra sanitarie per i pazienti che devono sottoporsi al trapianto fuori regione, costringendoli a sostenere spese che possono essere piuttosto elevate, soprattutto a causa dei lunghi periodi di degenza. L’approvazione di questa risoluzione è quindi particolarmente utile perché garantisce un sostegno economico ai pazienti trapiantati e ai loro accompagnatori, riducendo così le disparità di trattamento e alleviando il peso delle spese extra sanitarie» ha affermato il consigliere di Fratelli d’Italia Alberto Ferrero.

È intervenuta anche la Capogruppo Evangelisti, dichiarando: «Sono molto contenta del risultato ottenuto su un tema particolarmente sensibile per i cittadini. Con questa risoluzione, la Regione Emilia-Romagna dimostra finalmente di essere vicina alle esigenze dei pazienti e dei loro accompagnatori, offrendo un sostegno economico fondamentale per affrontare le elevate spese extra-sanitarie di chi è costretto a sottoporsi a un trapianto fuori regione.»