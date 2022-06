Il capo gruppo dei Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Ravenna, Alberto Ferrero, ha depositato un’interrogazione a risposta per il sindaco e la giunta, inerente ai controlli sullo stato di consegna delle asfaltature sugli scavi nelle strade.

Ecco il testo integrale dell’interrogazione.

“Maggiori controlli sullo stato di consegna delle asfaltature sugli scavi nelle strade

Premesso che

Le strade urbane sono spazi pubblici destinati ad una fruizione da parte di tutta la comunità senza discriminazioni di alcun genere;

Considerato che

Quando vengono effettuati lavori di riasfaltatura di scavi per la messa in opera di tubazioni o altro, molto spesso questi non sono realizzati a regola d’arte (come da fotografie allegate) e tutto ciò rende più difficoltosa e pericolosa la circolazione, in particolare per chi deve utilizzare delicati ausili come propulsori di carrozzine o carrozzine elettroniche;

Visto che

Spetta agli uffici dell’amministrazione controllare che i lavori siano effettuati a regola d’arte;

Si chiede al Sindaco di sapere

Come intenda procedere per esercitare un controllo maggiore sullo stato in cui vengono riconsegnati i lavori al momento della chiusura degli scavi.

Si allegano n. 2 foto.

F.to Alberto Ferrereo

Capogruppo Fratelli d’Italia”