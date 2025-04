“Esprimiamo grande soddisfazione per l’eccellente riuscita della visita dei Reali del Regno Unito, accompagnati per l’occasione dal Presidente della Repubblica Italiana. Un evento prestigioso che ha offerto a Ravenna l’opportunità irripetibile di mostrarsi al mondo nella sua bellezza millenaria, tra arte, cultura e patrimonio storico-artistico.

È stato giusto e doveroso che la città si presentasse al meglio. Tuttavia, ciò che non possiamo ignorare è il fatto che, per rendere Ravenna degna di un tale momento, si siano improvvisamente trovate le risorse e l’efficienza per interventi che da tempo i cittadini attendono: lo sfalcio puntuale del verde pubblico, la pulizia straordinaria del centro storico, la riorganizzazione dei cassonetti, il decoro di zone sensibili come la stazione e i giardini Speyer.

Questo dimostra in modo lampante che tenere Ravenna in buone condizioni è possibile. Quello che è mancato finora non sono i mezzi, ma la volontà politica.

Non si può accettare che il decoro urbano e l’attenzione al territorio emergano solo in presenza di eventi eccezionali e ospiti illustri. Ravenna merita rispetto ogni giorno dell’anno, soprattutto da parte di chi la amministra. I cittadini hanno diritto a vivere in una città curata, sicura e funzionale sempre, non solo quando i riflettori internazionali si accendono.

Siamo convinti che sia giunto il momento di un cambio di passo: la città va sistemata per chi la vive quotidianamente, non solo per impressionare gli ospiti istituzionali. Le prossime elezioni rappresenteranno un’occasione importante per voltare pagina e affidare Ravenna a un’amministrazione di centrodestra, capace di restituirle decoro, sicurezza e continuità nella buona gestione.

La visita dei Reali ha mostrato cosa Ravenna può essere. Sta a noi decidere se lasciarla tornare nell’abbandono o se pretendere che venga finalmente governata con serietà, visione e rispetto per i cittadini.”

Alberto Ferrero Consigliere regionale, Coordinatore provinciale ,Fratelli d’Italia