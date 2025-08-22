“Il Consigliere regionale Alberto Ferrero ha depositato un’interrogazione a risposta scritta rivolta alla Giunta regionale dell’Emilia-Romagna per richiamare l’attenzione sulla grave situazione in cui versa un tratto importante del fiume Lamone, compreso tra il ponte della Via Reale – tra Mezzano e Glorie – e la foce di Marina Romea.

“Parliamo di un corso d’acqua – denuncia Ferrero – che da tempo presenta condizioni critiche a causa della presenza incontrollata di vegetazione all’interno dell’alveo, con una particolare criticità riscontrata nei pressi di Borgo Masotti. Una situazione già ampiamente documentata e oggetto di numerose segnalazioni da parte dei cittadini, rimaste tuttavia inascoltate dalle autorità competenti.”

Il tratto indicato è stato interessato da eventi alluvionali, l’ultimo dei quali il 19 settembre 2024, ed è oggi classificato come area ad elevato rischio idraulico. L’eccessiva vegetazione, alberature comprese, riduce significativamente la capacità di deflusso del fiume, aumentando in maniera esponenziale il pericolo di esondazioni durante eventi meteo estremi, purtroppo sempre più frequenti.

“La Regione – prosegue Ferrero – ha il dovere istituzionale di garantire la sicurezza del territorio e la prevenzione del rischio idrogeologico, assicurando la regolare manutenzione dei corsi d’acqua. Oggi chiediamo con forza alla Giunta di chiarire se sia a conoscenza della reale condizione del fiume Lamone in questo tratto e, soprattutto, se intenda intervenire con azioni concrete e tempestive.”

“Non si può continuare a ignorare l’allarme dei territori a maggior ragione nel momento in cui si avvicina la stagione autunnale e con essa le piogge.

Fratelli d’Italia sarà sempre al fianco delle comunità locali per pretendere risposte serie, trasparenti e immediate da parte di chi governa la Regione”, conclude Ferrero.”

Alberto Ferrero

Consigliere regionale

Coordinatore provinciale Fratelli d’Italia