A seguito dell’istituzione della raccolta rifiuti porta a porta, in molte zone della città sono emersi disagi e conseguenti abbandoni di rifiuti in zone non autorizzate.

Le aree cittadine che vedono un’accentuazione di questi fenomeni sono quelle con una maggior presenza di turisti o di seconde case. Infatti, molto spesso, chi è presente solo il fine settimana ha difficoltà a seguire il calendario dei passaggi di raccolta e conseguentemente deve usufruire, quando previste, delle stazioni ecologiche.

Le località balneari, in estate, vedono un altissimo afflusso sia di turisti che di villeggianti nelle seconde case e, trattandosi di località di villeggiatura, il decoro urbano oltre che doveroso per i residenti, diventa anche fondamentale per rendere la località attrattiva per i turisti stessi.

Sono giunte molte segnalazioni per le località di Lido Adriano e di Lido di Classe, di cui allego fotografie, in cui residenti lamentano sia abbandoni di rifiuti in spiaggia, mancata pulizia delle strade (Lido Adriano) e presenza insufficiente di isole ecologiche (Lido di Classe) che risultano sommerse dall’immondizia, rendendo anche allo sguardo la località poco attrattiva.

Per la stagione estiva, si chiede di sollecitare la ditta appaltatrice della raccolta dei rifiuti ad effettuare maggiori passaggi, anche per la semplice pulizia delle strade e ad implementare la presenza di isole ecologiche.