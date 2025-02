“Nella mattina di oggi lunedì 10 febbraio, in occasione della giornata del Ricordo, il coordinatore provinciale del partito Alberto Ferrero assieme a Riccardo Vicari, coordinatore di Gioventù Nazionale ed ai dirigenti Pierluigi Diaspri e Francesco Graziano, hanno reso omaggio ai martiri delle Foibe, depositando una corona d’alloro con tricolore sotto la targa del parco, a loro dedicato, a Porto Corsini. Il giorno del Ricordo è stato istituito nel 2004 dopo decenni di vergognoso oblio, spesso motivato da ragioni politiche, sui fatti accaduti fra l’armistizio e l’immediato dopoguerra nelle terre della Venezia-Giulia, dell’Istria e della Dalmazia.

La pulizia etnica voluta dal maresciallo Tito, il dittatore comunista iugoslavo, ha portato all’esodo di più di 250.000 persone da quella che era casa loro ed alla morte nelle foibe di decine di migliaia di donne, uomini e bambini la cui unica colpa era quella di essere Italiani. Oggi si vogliono ricordare queste persone, per troppo tempo dimenticate, affinché fatti simili non si ripetano.”